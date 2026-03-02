Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για στόχους των ΗΠΑ και Ισραήλ: Εμπορικοί χώροι «στο κάδρο», λέει η Δημογλίδου

Με την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να έχει προκαλέσει ισχυρό κύμα ανησυχίας σε όλο τον κόσμο, σε εγρήγορση βρίσκεται και η ΕΛΑΣ για στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων επί ελληνικού εδάφους.

«Παρακολουθώντας όλη αυτή την κατάσταση και η Ελληνική Αστυνομία, έχει αυξημένα μέτρα σε συγκεκριμένους στόχους ισραηλινού αλλά και αμερικανικού ενδιαφέροντος», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action24.

«Ένας τέτοιος στόχος δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι μόνο διπλωματικός, είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις ότι μπορεί να είναι και επιχειρηματικός ή εμπορικός», επισήμανε.

«Ανάλογα έχουν προσδιοριστεί και τα μέτρα της ΕΛΑΣ σε κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις και φυσικά σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ενέργεια», είπε η κ. Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews.

Διασαφήνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία.

Επιβεβαίωσε δε ότι στα αεροδρόμια γίνονται πιο εντατικοί και περισσότεροι έλεγχοι, «χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνομία και αυξημένο προσωπικό».

«Λογικό να υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τη Σούδα»

Στον απόηχο και της ιρανικής επίθεσης σε βρετανική βάση στην Κύπρο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχολίασε ειδικά για την αμερικανική Σούδα στα Χανιά: «Είναι απόλυτα κατανοητό ότι όπου υπάρχει βάση ή κάποιος ανάλογος στόχος -δεν αφορά μόνο την Κρήτη- να υπάρχει αυξημένη ανησυχία. Σε αντίστοιχη κατάσταση δεν βρίσκεται μόνο η αστυνομία αλλά όλες οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΥΠ».

«Έχουμε δει άλλωστε στο παρελθόν από υπηρεσίες της ΕΛΑΣ να προλαβαίνουμε περιστατικά, σε ισραηλινούς στόχους για παράδειγμα, και να συλλαμβάνονται άτομα», υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όσον αφορά τους Έλληνες που τυχόν βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου και αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιστροφής, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Για οποιαδήποτε εκκρεμότητα στην οποία μπορεί να συνδράμει κάποια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερωνόμαστε από αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι το ΥΠΕΞ ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άμεσα πραγματοποιούμε ενέργειες».

«Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο πρόβλημα», τόνισε.