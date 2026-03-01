Aegean: Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προς Μέση Ανατολή έως 4 Μαρτίου

Η Aegean ανακοίνωσε την ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026, σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης, εξαιτίας των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, καθώς και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.

Οι πτήσεις που ακυρώνονται

Αναλυτικά, οι επιπλέον πτήσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

01/03/2026 A3 952 Αθήνα – Ριάντ

01/03/2026 A3 950 Αθήνα – Τζέντα

02/03/2026 A3 950 Αθήνα – Τζέντα

02/03/2026 A3 953 Ριάντ – Αθήνα

02/03/2026 A3 958 Αθήνα – Ντουμπάι

02/03/2026 A3 959 Ντουμπάι – Αθήνα

02/03/2026 A3 951 Τζέντα – Αθήνα

03/03/2026 A3 951 Τζέντα – Αθήνα

03/03/2026 A3 924 Αθήνα – Τελ Αβίβ

03/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ – Αθήνα

03/03/2026 A3 950 Αθήνα – Τζέντα

03/03/2026 A3 966 Αθήνα – Ερμπίλ

03/03/2026 A3 928 Αθήνα – Τελ Αβίβ

03/03/2026 A3 958 Αθήνα – Ντουμπάι

03/03/2026 A3 959 Ντουμπάι – Αθήνα

03/03/2026 A3 956 Αθήνα – Αμπού Ντάμπι

03/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι – Αθήνα

04/03/2026 A3 951 Τζέντα – Αθήνα

04/03/2026 A3 967 Ερμπίλ – Αθήνα

04/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ – Αθήνα

Η νέα ανακοίνωση με το σύνολο των ακυρωμένων πτήσεων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δωρεάν αλλαγές και επιστροφές χρημάτων

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν απευθείας μέσω μηνύματος από την ίδια ή από τα ταξιδιωτικά γραφεία έκδοσης των εισιτηρίων τους. Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παράλληλα, για επιβάτες με εισιτήρια από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Ριάντ και Τζέντα, με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, προσφέρεται – εφόσον το επιθυμούν – η δυνατότητα δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής εισιτηρίων για νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και τις 31 Μαρτίου 2026 ή εναλλακτικά ακύρωσης και έκδοσης credit voucher.

Η AEGEAN αναφέρει ότι παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση εφόσον κριθεί αναγκαίο.