«Η ελευθερία έρχεται»: Ιρανοί της Αθήνας μιλούν στον FLASH για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Περίπου 40 με 50 άτομα, ανάμεσα τους και η Ρέα Πεϊμάνη, συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα. Φωνάζουν συνθήματα, τραγουδούν και κρατούν σημαίες του Ιράν, αλλά και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, γιορτάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο θάνατος του μεγαλύτερου δυνάστη

«Ο λόγος που γιορτάζουμε είναι ο θάνατος του μεγαλύτερου δυνάστη και δικτάτορα της Τεχεράνης, που προκάλεσε πόνο σε πολλές οικογένειες τα τελευταία 47 χρόνια», λέει η Ρέα, 35 ετών και επιχειρηματίας, εξηγώντας γιατί συμμετέχει στη συγκέντρωση.

Η ίδια εκφράζει την ελπίδα ότι «μετά το χθεσινό γεγονός, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα φύγει το δολοφονικό καθεστώς από το Ιράν και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να νιώσει την πραγματική ελευθερία».

Σχολιάζοντας τις σχέσεις με γειτονικά κράτη, σημειώνει ότι «ο λαός του Ιράν δεν έχει εχθρικότητα με κανέναν άλλο λαό. Η εχθρότητα και οι πολέμοι ήταν έργο του καθεστώτος».

Από το Ιράν στην Ελλάδα

Η Ρέα ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 10 ετών με τους γονείς της, που ήθελαν να τη μεγαλώσουν μακριά από την καταπίεση του ισλαμιστικού καθεστώτος. «Η ζωή μου εδώ είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα ήταν στο Ιράν. Νιώθω ότι έχω καταφέρει αυτά που ήθελα. Έχω μια μικρή επιχείρηση και παρά τις δυσκολίες είμαι ευγνώμων», λέει.

Όσο για την πιθανότητα επιστροφής, εξηγεί: «Δεν θα ήθελα να γυρίσω. Ούτε οι γονείς μου, αλλά θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε, θα βλέπουμε τους συγγενείς μας χωρίς φόβο και καταπίεση».

Η μέρα της ηθικής δικαίωσης

Ο Νικόλαος Παπαδημητρίου, γεννημένος στην Ελλάδα από γονείς Ιρανούς, μιλά για τη συγκίνησή του:

«Σήμερα είναι μια μέρα ηθικής δικαίωσης για όλους τους αθώους Ιρανούς που εξοντώθηκαν υπό την ηγεσία του Χαμενεΐ, μόνο και μόνο επειδή διεκδικούσαν στοιχειώδεις ανθρώπινες ελευθερίες», λέει.

Πιστεύει ότι «το καθεστώς είναι σάπιο και η επόμενη μέρα στο Ιράν μπορεί να είναι καλύτερη. Η εξουδετέρωση του Χαμενεΐ από ξένες δυνάμεις δείχνει πόσο σαθρό ήταν το καθεστώς».

Όσο για επιστροφή στο Ιράν, δηλώνει: «Φυσικά και θέλω να ξαναπάω, το θέλω και το δικαιούμαι».

Και οι δύο διαδηλωτές τονίζουν ότι η ελευθερία στο Ιράν θα επιτρέψει στον λαό να ζήσει χωρίς φόβο, να έχει φωνή και να διαμορφώσει το μέλλον του χωρίς καταπίεση. Οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η αλλαγή αυτή θα φέρει ηρεμία σε ολόκληρη την περιοχή και καλύτερες σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη.