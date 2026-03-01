Συγκέντρωση έξω από την αμερικανική πρεσβεία για την επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Σε συλλαλητήριο στις 11:οο το πρωί σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου στο πάρκο Ελευθερίας και στην πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία προχωρούν εργατικά Σωματεία και φορείς ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Στο συλλαλητήριο θα παραβρεθεί ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί κάποιες εκατοντάδες κόσμου.

Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ μεταξύ άλλων καλεί τον λαό «να καταδικάσει τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που ανοίγει το "σύρτη της κόλασης", σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς», ανάμεσά τους πολλές μαθήτριες μετά από βομβαρδισμό σχολείου.

Τονίζει ότι «η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γιατί έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου σε αυτή τη βαρβαρότητα. Τα χέρια είναι βαμμένα από το αίμα των νεκρών μαθητριών και των άλλων θυμάτων. Για αυτό μας καλούν να συνηθίσουμε στο θάνατο, στον πόνο, να συνηθίσουμε στην ιδέα να γυρνάνε τα παιδιά μας μέσα σε φέρετρα».

Σε μαζική συμμετοχή καλεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την καταδίκη της νέας επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ, «την εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς που μας μετατρέπουν σε άμεσο στόχο αντιποίνων και βάζουν σε κίνδυνο το λαό μας».