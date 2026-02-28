Οι 5 μεγαλύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν για την Ελλάδα

Η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη προκαλεί σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, με τον πρόεδρο του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη, να αναλύει τους πέντε τομείς που πλήττονται περισσότερο.

Οι κύριες επιπτώσεις ανά τομέα

Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι η διάρκεια και η γεωγραφική διασπορά της σύρραξης καθορίζει την ένταση των επιπτώσεων. Ιστορικά, πολεμικές εντάσεις στην περιοχή έχουν μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά -0,2% έως -1%, έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 1%, ενισχύσει τα επιτόκια και περιορίσει τις επενδύσεις λόγω αβεβαιότητας.

Ενεργειακή ασφάλεια και τιμές πετρελαίου

Η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής πετρελαίου πάνω από 80 δολάρια ανά βαρέλι, με πιέσεις στα καύσιμα, τη θέρμανση και την παραγωγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απειλή για τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ναυτιλία και εμπόριο

Καθυστερήσεις ή αποκλεισμοί στον Περσικό Κόλπο και επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αυξάνουν ναύλα, ασφάλιστρα και λειτουργικό κόστος για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ επηρεάζουν άμεσα εισαγωγές πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών.

Χρηματοπιστωτικές αγορές

Οι αγορές αντιδρούν με πτώση μετοχών σε κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης, αύξηση χρυσού και δολαρίου ως ασφαλή καταφύγια και πιέσεις στα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών.

Τοπική και περιφερειακή οικονομία

Η γεωπολιτική ένταση μειώνει επενδύσεις, τουριστικές ροές και εξαγωγές, προκαλεί πιθανή αντίστροφη μετανάστευση και αυξάνει το κόστος στρατιωτικής επιτήρησης, ενώ περιορίζει την προσφορά πετρελαίου.

Οι πέντε βασικοί τομείς που πλήττονται στην Ελλάδα

Τουρισμός: Ακυρώσεις και μειωμένες κρατήσεις λόγω «γειτονικής ζώνης αστάθειας», ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναυτιλία: Αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων, αναδρομολόγηση πλοίων και καθυστερήσεις παραδόσεων. Εμπόριο και εισαγωγές: Καθυστερήσεις από Ασία μέσω Σουέζ, αύξηση κόστους πρώτων υλών και τεχνολογικών προϊόντων. Ενέργεια: Αύξηση κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου, επίδραση στις μεταφορές, παραγωγή και τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Γεωπολιτική και διπλωματική πίεση: Διατήρηση ισορροπίας μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικών χωρών, με ενίσχυση στρατιωτικής επιτήρησης στο Αιγαίο και Κύπρο.

Δήλωση Κορκίδη

«Η επιθυμία όλων είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και χωρίς απώλειες άμαχου πληθυσμού. Η Ελλάδα επηρεάζεται προς το παρόν έμμεσα, αλλά αν η σύρραξη διαρκέσει μήνες, οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα γίνουν άμεσα αισθητές στον τουρισμό, την ενέργεια, τη ναυτιλία και το εμπόριο», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ