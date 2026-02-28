Ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν: Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης - Θρίλερ με Χαμενεΐ

Αδιευκρίνιστη παραμένει η τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τα σημερινά πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε -επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές- ότι στο Ισραήλ εκτιμούν πως ο Χαμενεΐ πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κάνοντας λόγο για «αυξανόμενες ενδείξεις». Ωστόσο, όπως σημειώνει το Times of Israel, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή αξιολόγηση ήταν πως ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε», διευκρινίζοντας ότι η εκτίμηση αυτή δεν στηριζόταν σε δορυφορικές εικόνες, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Παράλληλα, κατά το Times of Israel, αναφέρεται ότι ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει ομιλία το προσεχές διάστημα. Eφόσον αυτό συμβεί, δεν αποκλείεται το μήνυμα να έχει προηχογραφηθεί.

Το Channel 12 προσθέτει ακόμη ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στη στρατιωτική του διοίκηση.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί διέψευσε τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ και ανέφερε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω».

Νεκροί ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Ισοπεδώθηκε η κατοικία του Χαμενεΐ

Νωρίτερα, σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα δορυφορική εικόνα που φαίνεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν ανάμεσα στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή, με τα τοπικά Μέσα να υποστηρίζουν ότι είναι καλά στην υγεία του και έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Η εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.

Σημειώνεται ότι επτά πύραυλοι έπληξαν περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Ιράν και ένα συγκρότημα που συνδέεται με τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σοκ προκαλεί η εικόνα του οικοπέδου της οικείας του Ιρανού ανώτατου ηγέτη πριν και μετά τον βομβαρδισμό.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί με ανακοίνωσή του ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, πόροι και συμφέροντα στην περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην περιοχή λειτουργούν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που φαίνεται ότι φιλοξενούν 40.000–50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς.