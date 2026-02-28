Σε εμπόλεμη κατάσταση το Ιράν: Μήνυμα για εκκένωση της Τεχεράνης – Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο Ιράν με το τοπικό καθεστώς να καλεί τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από την πρωτεύουσα «διατηρώντας την ψυχραιμία (τους)», έπειτα από τα συνεχιζόμενα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Αρχές σε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Φωτ.: Reuters

Φωτ.: Reuters

⚡️Residents of Tehran are massively leaving the city, — Media. pic.twitter.com/Z64PEFTjBm — Rolex (@rolex18082) February 28, 2026

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που προκαλεί άμεση αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και αυξάνει την ανησυχία στις αγορές ενέργειας, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης μετέδωσε ηχητικό μήνυμα προς τα πλοία που κινούνται στην περιοχή, με το οποίο γνωστοποιεί ότι η διέλευση από τα Στενά απαγορεύεται και ότι δεν επιτρέπεται να περάσει κανένα πλοίο «με κανέναν τρόπο». Η ανακοίνωση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στη ναυτιλιακή αγορά, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

Ενδεικτική του κλίματος είναι και η εικόνα που εμφανίζουν οι θαλάσσιες κινήσεις. Όπως προκύπτει από στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic, μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων έχει επιλέξει να αγκυροβολήσει σε ασφαλή απόσταση, βορειοδυτικά και νότια των Στενών, ενώ μόνο περιορισμένος αριθμός συνεχίζει τη διέλευση. Η στάση αυτή αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα πλοιοκτητών και φορτωτών, λόγω των αυξημένων κινδύνων σε ένα πέρασμα που αποτελεί κομβική αρτηρία για τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων.

Καθηλώνονται τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ορισμένες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και κορυφαίοι οίκοι εμπορίας εμπορευμάτων ανέστειλαν τις αποστολές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν και η Τεχεράνη ανταποδίδει, ανέφεραν το Σάββατο τέσσερις πηγές της αγοράς.

«Τα πλοία μας θα παραμείνουν αγκυροβολημένα για μερικές ημέρες», δήλωσε ανώτατο στέλεχος μεγάλου trading desk, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ναυτιλιακή ένωση δεξαμενόπλοιων INTERTANKO ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προειδοποίησε να αποφεύγεται η ναυσιπλοΐα στην περιοχή επιχειρήσεων — δηλαδή σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ — σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ουδέτερων ή εμπορικών πλοίων.

Έντεκα δεξαμενόπλοια LNG που ταξιδεύουν «άφορτα» έχουν μέχρι στιγμής δείξει ενδείξεις ότι επιβραδύνουν, κάνουν αναστροφή ή σταματούν μέσα ή γύρω από τα Στενά, δήλωσε η Λόρα Πέιτζ, υπεύθυνη αναλύσεων της Kpler για LNG και φυσικό αέριο.

«Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για τον εφοδιασμό του διεθνούς LNG από το Κατάρ», είπε.

Η Φλόρενς Σμιτ, στρατηγική αναλύτρια ενέργειας στη Rabobank, σημείωσε: «Αν το Κατάρ, που παίζει δυσανάλογα σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση τόσο των ασιατικών όσο και των ευρωπαϊκών αγορών LNG, δεν μπορέσει να εξάγει φορτία λόγω ζημιών στις υποδομές ή προβλημάτων στη ναυτιλία, η επίδραση στις παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου θα είναι δραματική».