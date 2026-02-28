Η Μέση Ανατολή σε πόλεμο: «Ιστορικό μάθημα σε Ισραήλ, ΗΠΑ» λέει το Ιράν - Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Από το πρωί του Σαββάτου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν, με πλήγματα από αέρος και θαλάσσης, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι στρατιωτικούς αξιωματούχους, η επιχείρηση στο Ιράν είναι μεγάλης κλίμακας και αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι «δεν υπάρχουν πλέον κόκκινες γραμμές» και πως «όλα είναι πιθανά, συμπεριλαμβανομένων απαντήσεων που δεν είχαν εξεταστεί προηγουμένως».

Ιρανικές επιθέσεις αναφέρθηκαν στο Μπαχρέιν και το Άμπου Ντάμπι, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτυπούν επίσης στόχους στο Ιράκ.

«Θα δώσουμε ένα ιστορικό μάθημα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ», ανέφερε ο ιρανικός στρατός.

Παράλληλα, το Ιράν στοχεύει ταυτόχρονα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Για 51 νεκρές μαθήτριες μιλάει η Τεχεράνη

Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχουν 51 νεκρές μαθήτριες δημοτικού σχολείου θηλέων στο Μινάμπ στην επαρχία Χορμοζγκάν στη νότια Ιράν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επιπλέον 60 μαθήτριες τραυματισμένες.

Συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων έπληξε το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός «αξιολογεί αυτήν την ώρα τα αποτελέσματα της επίθεσης» και είναι σε «κατάσταση προετοιμασίας σε πολλά μέτωπα σε περίπτωση που η εκστρατεία επεκταθεί σε άλλα θέατρα» της επιχείρησης, προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονταν για την επίθεση αυτή «στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια μηνών, στο κέντρο της οποίας ήταν μία προσπάθεια (των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών) να εντοπίσουν ένα παράθυρο δράσης μόλις οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος συναντιόντουσαν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μέρος των στόχων της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP, χωρίς να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους» στο δυτικό Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων», μετά την έναρξη μιας επιχείρησης την οποία διεξάγει σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων στο δυτικό Ιράν. Παράλληλα με τα πλήγματα της αεροπορίας στο Ιράν, οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τις απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, άδειος παραμένει ο εναέριος χώρος πολλών χωρών στη Μέση Ανατολή.

πηγή: flightradar24.com

Συρία: Τέσσερις νεκροί από πλήγμα ιρανικού πυραύλου σε κτίριο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε σήμερα ένα κτίριο στη βιομηχανική περιοχή της νότιας συριακής πόλης Σουέιντα, κοντά στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν στην πόλη Κουνέιτρα και στην περιοχή Γιαρμούκ στην επαρχία Νταράα στη νότια Συρία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Ρόιτερς και βίντεο που ανήρτησαν κάτοικοι.

Πολεμικά αεροπλάνα ακούστηκαν κατ' επανάληψη να πετάνε στον ουρανό πάνω από τη Συρία σήμερα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Δεκάδες πύραυλοι αναχαίτισης ήταν ορατοί στον ουρανό πάνω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφος του Ρόιτερς.

Η Συρία έκλεισε ένα τμήμα του εναέριου χώρου της, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε.

«Σημαντικές ζημιές» σε βάση στο Κουβέιτ - Το Μπαχρέιν εκκενώνει συνοικία

Πύραυλος, που εκτοξεύθηκε σήμερα από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στην πίστα μιας αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, στην οποία σταθμεύουν μέλη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τον οποίο επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Η πίστα του αεροδρομίου υπέστη σημαντικές ζημιές, όμως κανένα μέλος του ιταλικού προσωπικού δεν τραυματίσθηκε», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι οι Ιταλοί στρατιωτικοί έχουν καταφύγει σε ένα μπούνκερ στη βάση.

Στο μεταξύ, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τους κατοίκους από τη συνοικία στην οποία βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία στοχοθετήθηκε νωρίτερα σήμερα από ιρανικούς πυραύλους.

«Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες και τους κατοίκους στη ζώνη του Ζουφάιρ. Ζητούμε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτόνων της, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου.

«Το βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα τη βάναυση επίθεση του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εντούτοις στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ιρανικά πυρά με στόχο τη Σαουδική Αραβία, αν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νωρίτερα σήμερα εκρήξεις στην σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ.

Άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ζητά ο Μακρόν

Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ζήτησε με σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Στην ανακοίνωσή του ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει πως το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ισραήλ και το Ιράν έχει σοβαρές συνέπειες αναφορικά με την ειρήνη και την διεθνή ασφάλεια.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εθνική, εδαφική ασφάλεια και για την ασφάλεια των συμπατριωτών μας στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως η Γαλλία δηλώνει επίσης ότι είναι έτοιμη να λάβει μέτρα και για την ασφάλεια των πλησιέστερων εταίρων της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει. Το καθεστώς του Ιράν οφείλει να καταλάβει πως δεν υπάρχει πλέον άλλη διέξοδος παρά το να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, για να θέσει ένα τέλος στο βαλλιστικό πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως επίσης και στις δραστηριότητες του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής» τονίζει ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή.

Συνεχίζοντας ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να οικοδομήσει το μέλλον του υπό συνθήκες ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι «μετά τις πρόσφατες σφαγές το καθεστώς του Ιράν είναι αποκλεισμένο» και ότι όσο το ταχύτερο δοθεί ο λόγος στον λαό του Ιράν, τόσο το καλύτερο. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η χώρα του «πιστή στις αρχές της και έχοντας συνείδηση των διεθνών ευθυνών της, ζητάει την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους ευρωπαίους εταίρους και τους φίλους της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, πηγές του Ελιζέ ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει ήδη επικοινωνήσει διαδοχικά με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας καθώς επίσης και με τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.