Εικόνα από δορυφόρο δείχνει το ισοπεδωμένο παλάτι του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Στη δημοσιότητα δόθηκε δορυφορική εικόνα που φαίνεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν ανάμεσα στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του και έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Η εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.

Σημειώνεται ότι επτά πύραυλοι έπληξαν περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Ιράν και ένα συγκρότημα που συνδέεται με τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σοκ προκαλεί η εικόνα του οικοπέδου της οικείας του Ιρανού ανώτατου ηγέτη πριν και μετά τον βομβαρδισμό.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί με ανακοίνωσή του ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, πόροι και συμφέροντα στην περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην περιοχή λειτουργούν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που φαίνεται ότι φιλοξενούν 40.000–50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς.