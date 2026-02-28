Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν με Ιρανό ΥΠΕΞ και ομολόγους του σε 8 χώρες για τις εξελίξεις ΗΠΑ–Ιράν

Τηλεφωνικές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Συρίας, της Αιγύπτου και της Ινδονησίας πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.



Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι στις επαφές συζητήθηκαν οι σημερινές εξελίξεις στην περιοχή, οι οποίες κατά τις ίδιες πηγές ξεκίνησαν με επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν και συνεχίστηκαν με ιρανικά αντίποινα.



Στο πλαίσιο των τηλεφωνικών συνομιλιών αξιολογήθηκαν επίσης πιθανά βήματα για τον τερματισμό των επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της έντασης.