Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: «Έτοιμοι να αναλάβουμε ρόλο διαμεσολαβητή»

Η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν, τονίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα σε ιρανικές θέσεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τη συνέχεια των γεγονότων με την εμπλοκή τρίτων χωρών, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους τόσο για το μέλλον της περιοχής όσο και για τη διεθνή σταθερότητα.

Σε ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι εξελίξεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης, ενώ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για κάθε ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απειλεί τη ζωή αμάχων.

Η Άγκυρα καταδικάζει ενέργειες και προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας και απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα προβλήματα στην περιοχή θα πρέπει να επιλυθούν αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα και επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε αναγκαία στήριξη σε πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η ασφάλεια των Τούρκων πολιτών που διαμένουν στις εμπλεκόμενες χώρες αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.