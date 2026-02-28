Σε επιφυλακή η Άγκυρα μετά τις ιρανικές επιθέσεις: «Δεν υπάρχει άμεση απειλή» λένε τουρκικές πηγές

Σε ψυχραιμία αλλά και αυξημένη στρατιωτική επιφυλακή βρίσκεται η Άγκυρα μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Türk που επικαλείται τουρκικές πηγές.

Όπως αναφέρεται, σε ανάλογες κρίσεις του παρελθόντος η Τουρκία είχε ενημερωθεί μία έως δύο ώρες νωρίτερα για τις εξελίξεις, διαδικασία που κατά τις ίδιες πηγές φαίνεται πως ακολουθήθηκε και αυτή τη φορά. Παρά τα ερωτήματα για το αν έχει σημάνει συναγερμός στην πρωτεύουσα, πηγές υποστηρίζουν ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση».

Μαχητικά στον αέρα - 24ωρη επιτήρηση

Η Τουρκία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο το Ιράν να στραφεί εναντίον της. Ωστόσο, στρατιωτικά βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποιούν πτήσεις, ενώ ο εναέριος χώρος της χώρας παρακολουθείται σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Πηγές κάνουν λόγο για «κατάσταση συναγερμού» σε επίπεδο ετοιμότητας, χωρίς όμως να υφίσταται άμεση απειλή κατά της Τουρκίας.

Ανησυχία για εσωτερική αποσταθεροποίηση στο Ιράν

Στην Άγκυρα επικρατεί η εκτίμηση ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να είναι έντονες το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι πίσω από τις επιθέσεις ή την κλιμάκωση μπορεί να βρίσκονται οργανώσεις που επιδιώκουν εσωτερική αναταραχή στο Ιράν.

«Όλα τα απαραίτητα μέτρα» για το μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέου προσφυγικού κύματος από το Ιράν, τουρκικές επίσημες πηγές διαβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα. Τα σύνορα της χώρας επιτηρούνται σε 24ωρη βάση, ενώ όπως τονίζεται τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν ενέργειες που θα παραβίαζαν την ιρανική κυριαρχία.

Μάλιστα, διαψεύδονται δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη είσοδο Τούρκων στρατιωτών στο ιρανικό έδαφος με στόχο την αποτροπή μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει προσδοκία για άμεσο μεταναστευτικό κύμα, καθώς οι επιθέσεις περιορίζονται σε αεροπορικές επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος θα μπορούσε να αυξηθεί μόνο σε περίπτωση χερσαίας εισβολής ή βίαιης εσωτερικής εξέγερσης στο Ιράν, σενάρια που προς το παρόν αξιολογούνται ως χαμηλής πιθανότητας, δεδομένου ότι –όπως σημειώνεται δεν πλήττονται πολιτικοί στόχοι.