Γερμανία και Πολωνία είχαν ενημερωθεί για τα πλήγματα στο Ιράν - Η ΕΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση

Η Γερμανία είχε ενημερωθεί από το πρωί για τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους της για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Από την πλευρά της Πολωνία, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι γνωστοποίησε ότι είχε λάβει ενημέρωση για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα μέσω των διαύλων επικοινωνίας της χώρας με τους συμμάχους της.

«Χάρη στους διαύλους επικοινωνίας που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA.



Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) February 28, 2026

ΕΕ: «Επικίνδυνες εξελίξεις» – Συντονισμός για διπλωματικές λύσεις

Την ανησυχία της για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε «επικίνδυνες» τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε συντονισμό με Άραβες εταίρους, διερευνώντας διπλωματικές οδούς αποκλιμάκωσης.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ενώ σημείωσε πως το ευρωπαϊκό προξενικό δίκτυο έχει ήδη κινητοποιηθεί για να διευκολύνει την αποχώρηση πολιτών της ΕΕ από την περιοχή.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, προσωπικό της ΕΕ που εργάζεται σε μη απαραίτητες υπηρεσίες αποσύρεται προληπτικά από τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα: «Μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισαν τις εξελίξεις στο Ιράν «βαθιά ανησυχητικές» και απηύθυναν έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

«Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην περιοχή θα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσαν οι δύο αξιωματούχοι.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ