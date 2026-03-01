Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για μια «αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν».
«Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι πραγματικός» δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταφέροντας το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.
«Γι' αυτό και είναι επείγουσα η ανάγκη για μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.