Προειδοποίηση Φον ντερ Λάιεν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

«Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι πραγματικός» δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταφέροντας το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.



«Γι' αυτό και είναι επείγουσα η ανάγκη για μια αξιόπιστη μετάβαση στο Ιράν» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Off the phone with Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar.



We discussed the aftermath of Iran’s reckless and indiscriminate strikes on the country.



With the region in deep upheaval, Qatar can count on strong European solidarity.



Just as we could count on Qatar’s support to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026