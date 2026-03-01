IDF: Περισσότερες από 36.000 βόμβες ρίχτηκαν στην Τεχεράνη - Ποιοι ηγέτες του Ιράν έπεσαν νεκροί

Περισσότερες από 2.000 βόμβες έχουν ρίξει μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ μέσα στις πρώτες 36 ώρες της σύγκρουσης με το ΙΙράν ράν, πραγματοποιώντας εκατοντάδες πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.



Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο μισό του συνολικού οπλισμού που χρησιμοποίησε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε ολόκληρη τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025.



Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν περισσότερες από 700 εξόδους, όπως αναφέρει ο στρατός, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντός 24 ωρών από την έναρξη της επιχείρησης επιτεύχθηκε αεροπορική υπεροχή, μετά την καταστροφή πολυάριθμων ιρανικών συστημάτων αεράμυνας στη δυτική περιοχή του Ιράν.

Σύμφωνα με τους IDF, τα μαχητικά χρησιμοποιούν πλέον «stand-in» όπλα πάνω από την Τεχεράνη, δηλαδή βόμβες που ρίπτονται απευθείας πάνω από τον στόχο, αντί για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.



Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι επιδιώκει τη διατήρηση της αεροπορικής κυριαρχίας, καθώς συνεχίζει τα πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος στην ιρανική πρωτεύουσα. «Τις τελευταίες ώρες, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν με αεροπορική υπεροχή πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, πλήττοντας και καταστρέφοντας πολυάριθμους στόχους» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ





Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και κέντρα διοίκησης.



Παράλληλα, μαχητικά, ελικόπτερα και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ κατέρριψαν περισσότερα από 50 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.



Οι IDF δεν έδωσαν συγκεκριμένο αριθμό για τους βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν, ωστόσο ανέφεραν ότι το ποσοστό επιτυχίας των αναχαιτίσεων παραμένει «υψηλό».

Οι ηγέτες που εξουδετερώθηκαν

Επιπλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα, φωτογραφία με τους Ιρανούς ηγέτες που «εξουδετερώθηκαν» στις επιχειρήσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές στη χώρα.



Στην κορυφή βρίσκεται η ο Αλί Χαμενεΐ και στη δεύτερη σειρά βρίσκονται ο αρχηγός του ιρανικού στρατού και υπουργός Άμυνας, ο πρώην αρχηγός του στρατού, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και ακολουθούν οι διοικητές των βασικών μονάδων του στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.



Οι IDF αναφέρονται σε «εξάλειψη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» και ανακοίνωσαν ότι «όλοι οι ηγέτες των τρομοκρατικών οργανώσεων έχουν εξοντωθεί».

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Στο ίδιο γκρουπ με τους τρομοκράτες Χεζμπολάχ και Χαμάς

Η ανακοίνωση των IDF συντάσσει τους ηγέτες του Ιράν στο ίδιο γκρουπ με τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Πιο αναλυτικά αναφέρει:



«Το Σάββατο, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες του IDF, έπληξε και εξουδετέρωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην περιοχή της Τεχεράνης.



Η εξάλειψη του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί την κορύφωση μιας συνεχούς προσπάθειας για την εξάλειψη της ανώτερης ηγεσίας του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Αναγέννησης», συμπεριλαμβανομένων:



του Χασάν Νασράλα, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μαζί με την πλειοψηφία της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ, τον Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, Διοικητή της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς, καθώς και την πλειοψηφία της ηγεσίας της Στρατιωτικής Πτέρυγας της Χαμάς, τον Μουχάμαντ αλ-Γκαμάρι, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι, μιας σειράς ανώτερων διοικητών στην ιρανική αμυντική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γκολάμ Αλί Ρασίντ, διοικητή του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια, του Μοχάμεντ Μπαγκέρι, Αρχηγού του Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και του Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητή του Φρουρού της Επανάστασης, και άλλων αξιωματούχων.



Με αυτό το τελευταίο χτύπημα, ο Ισραηλινός Στρατός εξάλειψε την ανώτερη ηγεσία του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας σε πολλές περιοχές. Για δεκαετίες, αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν επιχειρήσει για να καταστρέψουν το Κράτος του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, προώθησαν τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του.

«Ακριβείς επιθέσεις»

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας εξουδετερώθηκαν με ακριβείς επιθέσεις και βάσει ακριβών πληροφοριών του IDF, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης «Rising Lion» και της επιχείρησης «Northern Arrows».



Η εξάλειψή τους υποβαθμίζει σημαντικά τον ιρανικό άξονα τρομοκρατίας και έχει καταστήσει τη Μέση Ανατολή ασφαλέστερο μέρος για το Κράτος του Ισραήλ και ολόκληρο τον κόσμο.



Ο IDF θα συνεχίσει να ματαιώνει οποιαδήποτε στοιχεία που αποτελούν απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του, και θα συνεχίσει να χτυπά υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, προκειμένου να υποβαθμίσει το καθεστώς και να αποτρέψει απειλές κατά του Κράτους του Ισραήλ».