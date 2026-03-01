Ισραηλινές βόμβες χτύπησαν και την κρατική τηλεόραση του Ιράν - Διακόπηκε η μετάδοση

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, και η μετάδοσή της διακόπηκε.



Τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν επλήγησαν σήμερα σε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, μετέδωσε λίγο νωρίτερα το κρατικό μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μετάδοσή του συνεχιζόταν κανονικά.

NOW: Israel just targeted Iran's state TV and radio headquarters in central Tehran.





«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», είχε δηλώσει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ήδη αποτελέσει στόχο από το Ισραήλ τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διήρκησε 12 ημέρες.



Λίγο νωρίτερα, το ίδιο κρατικό μέσο είχε αναφέρει ότι τμήματα των κεντρικών εγκαταστάσεων της εθνικής ραδιοτηλεόρασης επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμά του συνέχιζε να μεταδίδεται.