Αντίθετοι οι περισσότεροι Αμερικανοί στις επιθέσεις στο Ιράν - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Περιορισμένη εμφανίζεται η στήριξη των Αμερικανών πολιτών στα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Τα πλήγματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ.

Ειδικότερα, το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του. Το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν εννέα στους δέκα συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για τα πλήγματα, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.

Το 56% των Αμερικανών εκτιμά ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε στρατιωτική δράση για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία.

Την άποψη ότι ο Τραμπ επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο για στρατιωτικές παρεμβάσεις συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, το 23% των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματική προτίμηση.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, μετά την έναρξη της επιχείρησης, με τη συμμετοχή 1.282 ενηλίκων από όλη τη χώρα. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται σε ±3%.