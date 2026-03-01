ΗΠΑ: Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν με τρεις νεκρούς και 17 τραυματίες
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών - Ήταν οπλισμένος με πιστόλι και τουφέκι.
Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, ενώ 17 ακόμα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Όστιν, των ΗΠΑ.
Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.
«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το πρωί. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν πέσει από τα πυρά των αστυνομικών, δημιουργώντας στιγμές πανικού μέσα στο μπαρ.