«Κυνικός φόνος»: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως και μελών της οικογένειάς του είναι ένας «κυνικός» φόνος που παραβίασε όλους τους κανόνες της ανθρώπινης ηθικής και το διεθνές δίκαιο.

«Παρακαλώ δεχθείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τον φόνο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, ο οποίος διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο Πούτιν σε επιστολή του προς τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Στη χώρα μας θα θυμόμαστε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως έναν εξαιρετικό ηγέτη που συνέβαλε προσωπικά τα μέγιστα στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊρανικών σχέσεων και στην ανάδειξή τους στο επίπεδο μιας συνολικής στρατηγικής συνεργασίας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τη βαθύτερη συμπόνια και στήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του ανώτατου ηγέτη, στην κυβέρνηση και όλο τον λαό του Ιράν», κατέληξε.