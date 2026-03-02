Η viral φωτογραφία του νεκρού Χαμενεΐ που «σαρώνει» το Διαδίκτυο - Είναι προϊόν ΑΙ ή όχι

Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε με μία φωτογραφία, που παρουσιάστηκε τόσο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όσο και στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του yahoo.com, μία ημέρα μετά την εξάλειψη του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία εικόνα που θεωρείτο ότι έδειχνε τη σορό του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να ανασύρεται από τα ερείπια μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο, που η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 4,8 εκατομμύρια προβολές με μεγάλη ανταπόκριση και στις αναδημοσιεύσεις.

Τι δείχνει η viral εικόνα;

BREAKING: 🇮🇷



Iran Shows Image of Supreme Leader Khamenei Dead Under Rubble After US-Israel Airstrike Hits His Tehran Home. pic.twitter.com/Mzjg7mWvzQ — OpenList (@OpenListint) March 1, 2026

Ένας φιλοϊρανός χρήστης δημοσίευσε μια φωτογραφία του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια στο X την 1η Μαρτίου με το σχόλιο: «Ο ηγέτης μου έδωσε τη ζωή του, αλλά το μουσουλμανικό έθνος δεν συμβιβάστηκε ούτε ξεπούλησε τους οπαδούς του Ιμάμη Χουσεΐν».

Η εικόνα δείχνει πολλούς διασώστες να στέκονται ακριβώς πάνω στα συντρίμμια πάνω από το εν λόγω σώμα του Χαμενεΐ, προσπαθώντας να τον ανασύρουν από κάτω από τα τσιιμεντένια κομμάτια.

Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές και ελέγχους γεγονότων, οι διασώστες φαίνονται ασυνήθιστα να βάζουν όλο το βάρος του σώματός τους στο μεγαλύτερο κομμάτι σκυροδέματος, πιέζοντας το θύμα για να αφαιρέσουν ένα σχετικά μικρό κομμάτι συντριμμιών.

Επιπλέον, η εικόνα φέρει ενδεικτικά σημάδια ότι έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Η εικόνα περιέχει ένα υδατογράφημα SynthID, έναν δείκτη που χρησιμοποιείται από τα εργαλεία δημιουργίας εικόνων με Τεχνητή Νοημοσύνη της Google.

Ένας άλλος έλεγχος στοιχείων από την Lead Stories εντόπισε επίσης οπτικές ασυνέπειες, όπως αφύσικο φωτισμό και παραμορφωμένα σχήματα αντικειμένων.

Το χέρι που βρίσκεται πάνω στην ξύλινη δοκό στο προσκήνιο έχει έξι δάχτυλα, κάτι που είναι ένα συνηθισμένο λάθος στις εικόνες που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, μετά από προσεκτική εξέταση, πολλά από τα δομικά στοιχεία, όπως ο τρόπος που οι μεταλλικές ράβδοι προεξέχουν από το σκυρόδεμα ή η διάταξη των ξύλινων δοκών, φαίνονται φυσικά ακανόνιστα ή παραμορφωμένα.

Επιπλέον, η εικόνα έχει δύο αραβικά υδατογραφήματα που προστίθενται εύκολα σε οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο και δεν επαληθεύουν την αυθεντικότητα της εικόνας.