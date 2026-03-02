Ιράν: Πέθανε η σύζυγος του Χαμενεΐ μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, η σύζυγος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, υπέκυψε στα τραύματά της, τα οποία φέρεται να υπέστη κατά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατός της επήλθε εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, απάντησε στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για έναν μακρύ και παρατεταμένο πόλεμο.

Όπως ανέφερε, το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο για σύγκρουση διαρκείας, «σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αντοχή και τη στρατηγική της Ουάσινγκτον σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.