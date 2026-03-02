Πτήση θρίλερ της Lufthansa από Αμπού Ντάμπι προς Μόναχο - «Γερμανοί, μην πάτε στα αεροδρόμια»

Αεροσκάφος Α380 της Lufthansa πετάει από το Αμπού Ντάμπι με προορισμό το Μόναχο χωρίς επιβάτες, καθώς μόλις ολοκλήρωσε απαραίτητη συντήρηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην ειδική πτήση επιβαίνουν μόνο δύο κυβερνήτες.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lufthansa, «το Airbus A380 D-AIMK ολοκλήρωσε την απαραίτητη συντήρησή του στο Αμπού Ντάμπι και αναχώρησε σήμερα το πρωί ως ειδική πτήση προς το Μόναχο, με αριθμό πτήσης LH9851». Η εταιρία διευκρίνισε ότι εξετάστηκε η δυνατότητα μεταφοράς επιβατών, καθώς στην περιοχή έχουν εγκλωβιστεί περίπου 30.000 Γερμανοί, αλλά κρίθηκε αδύνατη, καθώς για το συγκεκριμένο αεροσκάφος απαιτείται τουλάχιστον 17μελές πλήρωμα καμπίνας, κάτι που δεν ήταν διαθέσιμο.



Παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι έχει ανοίξει από το πρωί, με προγραμματισμένες πτήσεις μεταξύ άλλων και προς Φρανκφούρτη, η γερμανική πρεσβεία στα ΗΑΕ προειδοποιεί τους Γερμανούς να μην μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο. «Συνιστάται έντονα στους Γερμανούς πολίτες να ΜΗΝ πηγαίνουν στα αεροδρόμια. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών δεν είναι προς το παρόν εγγυημένη. Η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή του Αμπού Ντάμπι και του Ντουμπάι φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η πρεσβεία με ανάρτησή της στο Instagram.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ