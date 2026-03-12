Ιρανικά ΜΜΕ: Η χήρα του Αλί Χαμενεΐ δεν πέθανε, είναι ζωντανή

Ζωντανή φέρεται να είναι η χήρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανατρέποντας τους αρχικούς ισχυρισμούς ότι είχε υποκύψει στα τραύματά της μετά τον βομβαρδισμό της επίσημης κατοικίας στην οποία σκοτώθηκε ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν πριν από 12 ημέρες.

Η Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, βρισκόταν μαζί με την κόρη της, τον γαμπρό της και την εγγονή της στο κτίριο ωστόσο, την Πέμπτη 12 Μαρτίου, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προχώρησαν σε διευκρινίσεις για την κατάστασή της.

Όπως αναφέρεται, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης επιβεβαίωσε ότι η χήρα του Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανή. Οι τελευταίες ενημερώσεις σημειώνουν ρητά ότι προηγούμενες αναφορές, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, ήταν «λανθασμένες».

Η διόρθωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε το πρώτο του επίσημο διάγγελμα. Στο μήνυμά του καλούσε σε συνεχιζόμενη στρατιωτική αντίσταση και στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αλλά δεν περιείχε καμία αναφορά στον θάνατο της μητέρας του, μια απόκλιση από την αναμενόμενη περίοδο πένθους αν είχε πράγματι σκοτωθεί.

Στις 2 Μαρτίου, πολλά κρατικά και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, όπως τα Tasnim και BBC Persian, ανέφεραν ότι η Bagherzadeh είχε πεθάνει σε νοσοκομείο της Τεχεράνης μετά από δύο ημέρες σε κώμα. Αυτό οδήγησε πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Wikipedia και μεγάλων διεθνών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, να καταγράψουν τον θάνατό της ως επιβεβαιωμένο γεγονός.