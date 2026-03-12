Χαμενεΐ: Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε αμερικανικές βάσεις - Θα παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ

Το πρώτο του τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε στον ιρανικό λαό ο νέος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Αν και ο ίδιος δεν εμφανίστηκε, το μήνυμά του διάβασε ένας δημοσιογράφος της ιρανικής τηλεόρασης. Όπως αναφέρει στο κείμενο, σύμφωνα με το Al Jazeera, «όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση». Ωστόσο, σημειώνεται ότι έστειλε μήνυμα ότι «θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας».

Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονες σημειώνοντας μάλιστα ότι το Ιράν πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις μαζί τους.

Guerre au Moyen-Orient: "Nous devons continuer la résistance et faire en sorte que notre ennemi renonce", déclare l'ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/JVYCdrBh4K — BFM (@BFMTV) March 12, 2026

Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να είναι κλειστά για να πιέσει τους εχθρούς του Ιράν.

Μάλιστα ανέφερε πως το κράτος θα παράσχει οικονομική στήριξη σε όσους «υπέστησαν ζημιές». «Οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν περίθαλψη και η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παροχή κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν τη ζημιά».

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν ευχαρίστησε ακόμη τον στρατό της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε το Ιράν να κυριαρχηθεί ή να διχαστεί καθώς δεχόταν επίθεση. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», τόνισε.



«Ένοπλες ομάδες στην Υεμένη και το Ιράκ υποστηρίζουν την Ισλαμική Επανάσταση»

Η αντίσταση στην Υεμένη «θα κάνει επίσης τη δουλειά», δήλωσε επιπρόσθετα ο Χαμενεΐ, σημειώνοντας ότι και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ «θέλουν να βοηθήσουν» την Ισλαμική επανάσταση.