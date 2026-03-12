Ιράν: Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ ετοιμάζεται να απευθύνει το πρώτο του μήνυμα

Ο αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ πρόκειται να απευθυνθεί για πρώτη φορά στο κοινό μέσα στα επόμενα λεπτά, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης στο επίσημο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια μορφή θα έχει το μήνυμα, δηλαδή αν θα πρόκειται για βιντεοσκοπημένη δήλωση, ηχητικό μήνυμα ή γραπτή ανακοίνωση.

The first message of Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, will be released in a few minutes. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 12, 2026

Τα θέματα που αναμένεται να αναφέρει

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο μήνυμά του ο νέος ηγέτης του Ιράν θα αναφερθεί στον «μάρτυρα ηγέτη της επανάστασης», ενώ θα μιλήσει για τον ρόλο και τις ευθύνες του λαού, των ενόπλων δυνάμεων και των εκτελεστικών οργάνων της χώρας.

Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί σχετικά με το λεγόμενο «μέτωπο της αντίστασης», τις εξελίξεις στις χώρες της περιοχής, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν σκοπεύει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του.

Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, ούτε καν μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης, η εμφάνισή του με εμφανή τραύματα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή που επικαλείται αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο αναφέρει ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ φέρει και τραύματα στο πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ