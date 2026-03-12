Μυστήριο γύρω από την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Αναφορές ότι έσπασε το πόδι του

Νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το CNN, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται να τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Η ίδια επίθεση, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, Ali Khamenei, καθώς και στη μητέρα του και άλλα μέλη της οικογένειας.

Πηγή που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ φέρει και τραύματα στο πρόσωπο.

Γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημόσια

Εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να εξηγούν γιατί ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής δημόσια, ούτε καν μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Η εμφάνισή του με εμφανή τραύματα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό στο εσωτερικό της χώρας και παράλληλα να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα από το κάταγμα στο πόδι, η ίδια πηγή ανέφερε ότι φέρει μώλωπα γύρω από το αριστερό μάτι, καθώς και μικρά κοψίματα στο πρόσωπο.

Αναφορές για απόπειρα δολοφονίας

Ισραηλινές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας δολοφονίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Alireza Salarian, δήλωσε στον Guardian ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του.

«Δεν νομίζω ότι βρίσκεται σε κατάσταση να εκφωνήσει ομιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο γιος του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο Telegram είχε δηλώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας είναι καλά, παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί στα πόδια.

Οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παρουσίασε τρεις βασικούς όρους για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, σε συνομιλίες που είχε με ηγέτες της Ρωσία και του Πακιστάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης για ειρήνη στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να σταματήσει ο πόλεμος θα πρέπει:

να αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν

να καταβληθούν αποζημιώσεις

να υπάρξουν ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις.

Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη (11 Μαρτίου) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

«Δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να βομβαρδίσουμε. Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιδρομές κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης, ανατρέποντας – όπως είπε – τα σχέδια της Τεχεράνης.

Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, διαφορετικά – όπως τόνισε – οι συνέπειες θα είναι «καταστροφικές».