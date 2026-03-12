«Ο διάβολος είναι νεκρός»: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ, ηγέτης της Basij στο Ιράν

«Devil is dead» - «Ο διάβολος είναι νεκρός». Με αυτή τη φράση, αντικαθεστωτικοί και υποστηρικτές τους στο Ιράν μεταδίδουν το μήνυμα πως ο άνθρωπος που μισούσε όσο κανέναν άλλο η πλειονότητα των Ιρανών, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ο λόγος για τον Ασαντολάχ Μπαντφάρ, τον πανίσχυρο διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, συνυπεύθυνο, σύμφωνα με μαρτυρίες, για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς πολιτών.

Ο Μπαντφάρ υπήρξε ο «εκτελεστής» των μεγάλων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων του περασμένου Ιανουαρίου. Με τον ιρανικό στρατό να μπλοκάρει κάθε δορυφορική και επίγεια επικοινωνία, ο ίδιος έδωσε την εντολή στους ένοπλους της Basij να βγουν στους δρόμους, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. Οπλισμένοι με καραμπίνες, μαχαίρια και κινούμενοι σε ζεύγη μοτοσικλετών, άνοιξαν πυρ στο πλήθος στοχεύοντας σκόπιμα νεαρές γυναίκες και άντρες: πυροβολισμοί στον αγκώνα για ακρωτηριασμό, χτυπήματα στα μάτια για μόνιμη τύφλωση. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία που κατάφεραν να διαρρεύσουν είναι συγκλονιστικές και προσθέτουν άλλη μία σκοτεινή σελίδα στο ήδη βαρύ ιστορικό της Basij.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο Μπαντφάρ είναι νεκρός, επικρατεί πλήρης σύγχυση για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του. Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι σκοτώθηκε στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της Τρίτης, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει το σπίτι του, τυλιγμένο σε μαύρο καπνό. Την ίδια ώρα, πηγές από το Ισραήλ αμφισβητούν αυτήν την εκδοχή, επισημαίνοντας ότι η κηδεία του, με φωτογραφίες του φερέτρου του, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, δηλαδή μία ημέρα πριν τον… επίσημο θάνατό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπαντφάρ ίσως να πλήρωσε με το ίδιο του το «νόμισμα». Να εκτελέστηκε δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους της Basij ή άλλους αξιωματικούς των Φρουρών της Επανάστασης, στο πλαίσιο εσωτερικών εκκαθαρίσεων. Δεν αποκλείεται μάλιστα να ήταν ανάμεσα στους δέκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους που συνελήφθησαν τη Δευτέρα με κατηγορίες για κατασκοπεία και προδοσία — κατηγορίες που στο Ιράν συνήθως συνεπάγονται άμεση, συνοπτική εκτέλεση.

Πάντως, το μέσο Iran International μετέδωσε ότι ο Μπάντφαρ σκοτώθηκε στα κοινά πλήγματα και ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον θάνατό του. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην Κομ, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με το πότε σκοτώθηκε και υπό ποιες συνθήκες.

Asadollah Badfar, the Basij chief within Iran's Armed Forces General Staff, was reportedly killed in joint U.S.–Israeli strikes on Iran, according to Iran International.



Τι είναι η Basij

Η Basij, η παραστρατιωτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1979 από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί, ξεκίνησε ως σώμα εθελοντών για την υπεράσπιση του ισλαμικού καθεστώτος και εξελίχθηκε με τα χρόνια σε έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής στο Ιράν.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, συμμετείχε ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις όπως ο πόλεμος Ιράν–Ιράκ, αποκτώντας φήμη για τις μαζικές, συχνά αυτοθυσιαστικές επιθέσεις που προκαλούσαν μεγάλες απώλειες. Σήμερα, διαθέτει παρουσία σχεδόν σε κάθε πόλη, λειτουργώντας ως ένα από τα βασικά όργανα επιβολής του ισλαμικού νόμου και καταστολής της διαφωνίας.

Παράλληλα, η οργάνωση διατηρεί τοπικά παραρτήματα και δίκτυα επιτήρησης, ενώ παρεμβαίνει σε κοινωνικούς χώρους, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια και δημόσιοι χώροι, επιβάλλοντας με αυστηρότητα την τήρηση των κανόνων του καθεστώτος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Basij στηρίζει τη δράση της μέσα από εκτεταμένες οικονομικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούν τις δομές της και ενισχύουν την επιρροή της.