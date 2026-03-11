Ιράν: Αυτοί είναι οι 3 όροι του Πεζεσκιάν για να σταματήσει ο πόλεμος

Τρεις όρους για τον τερματισμό της νέας πολεμικής σύρραξης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, έθεσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στα social media.

Όπως τόνισε, σε συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης για ειρήνη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να σταματήσει ο πόλεμος, τον οποίο αποδίδει στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν, να καταβληθούν αποζημιώσεις και να δοθούν ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις.