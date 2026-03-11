Καταιγισμός πυραύλων της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ - Απάντηση με «σφυροκόπημα» στη Βηρυτό

Νέος συναγερμός ήχησε στο Ισραήλ, καθώς περίπου 100 πύραυλοι της Χεζμπολάχ φέρονται να εκτοξεύθηκαν στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (11/3) η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ και άλλων υποδομών στον Λίβανο.

Τα πλήγματα αποσκοπούν στην αποτροπή περαιτέρω πυρών προς το Ισραήλ, μετά την εκτόξευση περίπου 100 πυραύλων από την φιλοϊρανική οργάνωση στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πρόκεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει η Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Λίγο μετά το μπαράζ, εκτοξεύτηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ.

Χτυπήματα στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα μετά την κοινή επίθεση της Χεζμπολάχ και του Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Αναφέρθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ. Υπήρξαν επίσης αναφορές για ρίψη πυραύλων που προκάλεσαν πυρκαγιά σε ένα δάσος στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Οι δυνάμεις του IDF και άλλες Αρχές της χώρας, έστειλα ομάδες στο βόρειο Ισραήλ για την κατάσβεση πυρκαγιών, την περίθαλψη τραυματιών και την αναζήτηση παγιδευμένων.

Άμεση απάντηση του Ισραήλ

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης.

⭕️ The IDF has begun a large-scale wave of strikes on Hezbollah infrastructure in the Dahieh area, Beirut.



Interception efforts against Hezbollah projectiles are ongoing.



The IDF is operating with determination against the Hezbollah terrorist organization following its… — Israel Defense Forces (@IDF) March 11, 2026

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός φέρεται να είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του, Έφι Ντέφριν. «Εμείς ως στρατός είμαστε προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία για όσο χρειαστεί», είπε.

Νωρίτερα ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ότι «δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα» να πλήξει ο στρατός στο Ιράν και επανέλαβε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».