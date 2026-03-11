Ο FLASH στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Μας συνόδευαν μαχητικά» λένε επαναπατρισθέντες από τη Μέση Ανατολή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) εξελίχθηκαν συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με συγγενείς να πέφτουν στις αγκαλιές των αγαπημένων τους ανθρώπων που επέστρεψαν από το Ντουμπάι και τη Ντόχα.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τι δηλώνουν επαναπατρισθέντες

Σύμφωνα με μαρτυρίες επαναπατρισθέντων, η κατάσταση στο Ντουμπάι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για μια πρωτόγνωρη και τρομακτική κατάσταση η οποία, χάρη στη συνεχή επαγρύπνηση του εκεί κράτους, είχε θετική έκβαση.

«Ηχούσαν σειρήνες δύο φορές την ημέρα. Η κυβέρνηση μάς ειδοποιούσε ανά μισή ώρα αν είμαστε ασφαλείς και αν μπορούμε να βγούμε έξω. Επίσης, μάς φρόντισαν πολύ. Μας πήραν πάνω από τέσσερις φορές τηλέφωνο για να γυρίσουμε με τις πτήσεις τους», αναφέρει επιβάτιδα.

Όπως δηλώνει επαναπατρισθείς από τη Ντόχα έχουν μειωθεί οι πτήσεις που πραγματοποιούνται.

«Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος. Υπήρχε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προξενείο. Μιλήσαμε με το προξενείο και μας κανόνισαν την πτήση».

Ένας ακόμη επαναπατρισθείς δηλώνει: «Έπεφταν από πάνω πύραυλοι αλλά τώρα είναι όλα καλά. Είμαστε ικανοποιημένοι, από την εξυπηρέτηση της πρεσβείας. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση. Αν δεν είχε παρέμβει έγκαιρα η πρεσβεία, ίσως και να μην ήμασταν ασφαλείς αυτή τη στιγμή».

Επιβάτιδα αναφέρει πως μέχρι ένα σημείο, τούς συνόδευαν μαχητικά αεροσκάφη δεξιά και αριστερά για προστασία.

«Μαχητικά μας συνόδευαν για να μας προστατέψουν», αναφέρει Ελληνίδα που επαναπατρίστηκε από την Μέση Ανατολή.



Όπως τονίζουν, υπήρχε η μεγάλη ψυχολογική πίεση λόγω των κλειστών αεροδρομίων, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.