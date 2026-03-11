«Κουραστήκαμε να ελπίζουμε»: Επανένωση οικογένειας στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά την περιπέτεια στα ΗΑΕ

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις Ελλήνων που επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή.

Στον χώρο των αφίξεων, συγγενείς και φίλοι περιμένουν με αγωνία τους ανθρώπους τους, συχνά φτάνοντας στο αεροδρόμιο ακόμη και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση. Πολλοί κρατούν πλακάτ με χιουμοριστικά ή συγκινητικά μηνύματα, προσπαθώντας να μετατρέψουν την ένταση των προηγούμενων ημερών σε μια στιγμή ανακούφισης.

Μια τέτοια σκηνή εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατάφεραν τελικά να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η αγωνία των συγγενών

Σύμφωνα με συγγενή που περίμενε στο αεροδρόμιο, για πολλές ημέρες δεν ήταν σαφές πότε θα καταφέρουν να επιστρέψουν, γεγονός που κρατούσε την οικογένεια σε διαρκή αγωνία.

«Πέρασαν πολλές δύσκολες μέρες εκεί. Επειδή η περιοχή βρισκόταν κοντά σε εμπόλεμη ζώνη δεν πραγματοποιούνταν πτήσεις, ενώ και η επικοινωνία μεταξύ μας δεν ήταν πάντα εύκολη. Τις τελευταίες τρεις ημέρες είχαμε πραγματικά κουραστεί να ελπίζουμε πότε θα γυρίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής

Λίγη ώρα αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε και οι πόρτες των αφίξεων άνοιξαν για να αποκαλύψουν πρόσωπα που οι δικοί τους περίμεναν με ανυπομονησία.

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε στο Orange Press Agency την εμπειρία που έζησε τις προηγούμενες ημέρες.

«Είναι πολύ ανησυχητικό να ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου», είπε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε όσο παρέμενε εγκλωβισμένος στην περιοχή.

Το ταξίδι της επιστροφής, όπως εξήγησε, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο, θυμίζοντας - όπως είπε - μια μικρή «Οδύσσεια».

«Η μεγαλύτερη ανασφάλεια είναι ότι δεν μπορείς να φύγεις από τη χώρα. Για να επιστρέψουμε χρειάστηκε να πάμε οδικώς στη Σαουδική Αραβία. Με αυτοκίνητο φτάσαμε στο Ριάντ, από εκεί πετάξαμε στην Τζέντα, στη συνέχεια στο Κάιρο και τελικά στην Αθήνα. Μόνο αυτή η διαδρομή κράτησε περίπου δυόμιση ημέρες. Για παράδειγμα, μόνο το ταξίδι από το Ντουμπάι μέχρι το Ριάντ κράτησε περίπου δέκα ώρες», ανέφερε.

«Για μια δουλειά μιας ημέρας… μείναμε οκτώ»

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες, οι συνθήκες που αντιμετώπισαν ήταν σχετικά οργανωμένες.

«Δεν πεινάσαμε, υπήρχε φαγητό και γενικά υπήρχε μια οργάνωση. Δεν επικράτησε πανικός, ειδικά στο Ντουμπάι», είπε.

Ωστόσο, όπως τόνισε, για άλλους ανθρώπους η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για όσους ταξίδευαν με οικογένειες και παιδιά.

«Δεν είναι αντικειμενικό αυτό που λέω, γιατί όσοι ήταν εκεί με τα παιδιά τους πέρασαν πολύ πιο δύσκολα από εμάς που ήμασταν μόνοι», εξήγησε.

Το πιο απρόσμενο στοιχείο της περιπέτειας, όπως είπε, ήταν η διάρκεια της παραμονής τους.

«Πήγαμε για μια δουλειά που θα κρατούσε μία μέρα και τελικά επιστρέψαμε οκτώ ημέρες μετά, έχοντας ζήσει όλη αυτή την ιστορία. Το σημαντικό είναι ότι επιστρέψαμε και όλα πήγαν καλά», είπε.

Η στιγμή της επανένωσης

Μόλις πέρασε την πύλη των αφίξεων, οι δικοί του άνθρωποι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές και χαμόγελα ανακούφισης.

Είχαν μάλιστα ετοιμάσει και ένα πλακάτ ειδικά για την περίσταση, με το χιουμοριστικό μήνυμα: «Breaking news! Έλληνες βρήκαν τον δρόμο για την Ελλάδα!»

Η ένταση και η αγωνία των προηγούμενων ημερών έδωσαν τελικά τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ανακούφισης - μια ακόμη επανένωση που αποτυπώνει το κλίμα των ημερών στο αεροδρόμιο της Αθήνας.