Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή - Στην Αθήνα 87 Έλληνες πολίτες από το Ομάν

Με ειδική πτήση επαναπατρισμού επέστρεψαν στην Αθήνα, 87 Έλληνες πολίτες από το Ομάν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, με τους επιβάτες να προσγειώνονται το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 86 ενήλικες και ένα βρέφος.

ΦΩΤΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιούνται για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από το εξωτερικό.

Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουσκάτ προς την Αθήνα, με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου έξι ώρες.

ΦΩΤΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, στις 3, 4 και 5 Μαρτίου, είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα ακόμη 379 Έλληνες πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και άλλα μέσα μεταφοράς.