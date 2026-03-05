Αγκαλιές χαράς στην Ελευσίνα: Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπατρισμού 91 Ελλήνων με αεροσκάφος C-130 από το Άμπου Ντάμπι, λίγο πριν τις 19:30 το βράδυ της Πέμπτης (5/3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Συνολικά 93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines. Η επιχείρηση οργανώθηκε με τη συνδρομή των ελληνικών πρεσβειών στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες συνέβαλαν στον συντονισμό της διαδικασίας και στη διευκόλυνση της μετακίνησης των επιβατών.

Παράλληλα, ακόμη 42 Έλληνες πολίτες απομακρύνθηκαν από τη Βηθλεέμ και μεταφέρθηκαν οδικώς προς την Αίγυπτο, υπό τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης ασφαλούς μετακίνησης.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε και η επιστροφή 27 μελών της ομάδας νέων του Άρης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Η μετακίνησή τους πραγματοποιήθηκε με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.