Επαναπατρίστηκαν με C-130 οι 13 γονείς-συνοδοί της Κ18 του Άρη από το Άμπου Ντάμπι

Μετά την επιτυχή επιστροφή των νεαρών αθλητών και των προπονητών της Κ18 του Άρη στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Πέμπτη (5/3) επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι 13 γονείς-συνοδοί τους από το Άμπου Ντάμπι. Οι γονείς είχαν μείνει πίσω, καθώς η Ευρωλίγκα είχε εξασφαλίσει μεταφορά μόνο για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.



Η αποστολή της ομάδας είχε εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω της ξαφνικής έναρξης πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Next Gen EuroLeague. Η ελληνική κυβέρνηση και ο Ερασιτέχνης Άρης παρακολούθησαν στενά την κατάσταση, ενεργώντας άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί η επιστροφή των γονέων με αεροσκάφος C-130.



Η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή όλων των μελών της αποστολής.

Οι φωτογραφίες του Α.Σ ΑΡΗΣ