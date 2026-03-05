Επαναπατρίστηκαν με C-130 οι 13 γονείς-συνοδοί της Κ18 του Άρη από το Άμπου Ντάμπι
Μετά την επιστροφή των αθλητών, γονείς και συγγενείς της Κ18 του Άρη επαναπατρίζονται χάρη σε παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης.
Μετά την επιτυχή επιστροφή των νεαρών αθλητών και των προπονητών της Κ18 του Άρη στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Πέμπτη (5/3) επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι 13 γονείς-συνοδοί τους από το Άμπου Ντάμπι. Οι γονείς είχαν μείνει πίσω, καθώς η Ευρωλίγκα είχε εξασφαλίσει μεταφορά μόνο για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Η αποστολή της ομάδας είχε εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω της ξαφνικής έναρξης πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Next Gen EuroLeague. Η ελληνική κυβέρνηση και ο Ερασιτέχνης Άρης παρακολούθησαν στενά την κατάσταση, ενεργώντας άμεσα ώστε να εξασφαλιστεί η επιστροφή των γονέων με αεροσκάφος C-130.
Η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή όλων των μελών της αποστολής.
