Επιστροφή Ελλήνων από το Ντουμπάι: Συγκίνηση και ανακούφιση στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά τον εγκλωβισμό λόγω πολέμου

Σκηνές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου προσγειώθηκε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας περίπου 400 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή μετά την πολεμική κλιμάκωση στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο.



Συγγενείς και φίλοι περίμεναν με αγωνία στους χώρους αφίξεων, για να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά από ημέρες αβεβαιότητας. Η ένταση των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση της στη χαρά και την ανακούφιση, καθώς οι επαναπατρισθέντες έφτασαν ασφαλείς.

Αγωνία και ανακούφιση στις αφίξεις

Η πτήση από το Ντουμπάι προσγειώθηκε αργά το βράδυ στην Αθήνα, μεταφέροντας δεκάδες οικογένειες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες που βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης γεωπολιτικής κρίσης.

Οι εικόνες στο αεροδρόμιο ήταν χαρακτηριστικές: δάκρυα, αγκαλιές και ανακούφιση. Για πολλούς από τους επιβάτες, οι τελευταίες ημέρες κύλησαν μέσα σε αβεβαιότητα, αναμονή και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή.

Συγκίνηση και ανακούφιση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος από την άφιξη 400 Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι. pic.twitter.com/cxcpVvJvA6 — Flash.gr (@flashgrofficial) March 8, 2026

«Ακούγαμε εκρήξεις πάνω από το κεφάλι μας»

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε τις στιγμές που έζησε πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να ταξιδέψει οδικώς από το Ντουμπάι στο Κάιρο για να βρει πτήση προς την Αθήνα.



Όπως είπε, «εκτός από έναν συναγερμό και ένα μήνυμα επείγουσας ανάγκης, δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αναστάτωση. Δεν είδαμε στρατιωτικούς, η πόλη λειτουργούσε κανονικά. Ωστόσο όταν ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου, προφανώς νιώθεις ανασφάλεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθημερινότητα στο εμιράτο συνέχιζε σε μεγάλο βαθμό κανονικά, παρά την ένταση στην περιοχή.

Photo Credits: INTIME

Καθυστέρηση ωρών μέχρι να απογειωθεί η πτήση

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι η πτήση που μετέφερε τους Έλληνες στην Αθήνα. Η αναχώρηση ωστόσο έγινε με αρκετές ώρες καθυστέρηση, καθώς οι αρχές περίμεναν να διασφαλιστούν στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας στον εναέριο χώρο.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να απογειωθεί το πρωί, όμως τελικά έφυγε γύρω στις 16:00 το απόγευμα.



Η καθυστέρηση συνδέθηκε και με αναφορές για επίθεση με ιρανικό drone κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των επιβατών.

«Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά»

Παρά την ένταση των εξελίξεων, ορισμένοι επιβάτες υποστήριξαν ότι η εικόνα στο Ντουμπάι δεν ήταν τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται διεθνώς. Ένας Έλληνας που εργάζεται στο εμιράτο δήλωσε, «τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα δείχνουν. Η κατάσταση είναι αρκετά ασφαλής. Υπήρξε ταλαιπωρία, περιμέναμε περίπου επτά ώρες στο αεροδρόμιο, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο με τις συνθήκες που επικρατούν».

«Πρώτη και τελευταία φορά στο Ντουμπάι»

Για άλλους ταξιδιώτες, ωστόσο, η εμπειρία ήταν αρκετή για να τους αφήσει έντονη ψυχολογική πίεση.

Μια Ελληνίδα επιβάτιδα, εμφανώς ανακουφισμένη που επέστρεψε στην Ελλάδα, δήλωσε, «πρώτη φορά πήγαμε στο Ντουμπάι και μάλλον θα είναι και η τελευταία με όσα συνέβησαν. Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται και είναι λογικό».

Δίπλα της, άλλος επιβάτης σημείωσε ότι οι ίδιοι χρειάστηκε να αναζητήσουν μόνοι τους λύση για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.



«Κλείσαμε μόνοι μας τα εισιτήρια. Δώσαμε στοιχεία και τηλέφωνα, αλλά δεν μας ειδοποίησε κανείς. Το πρωί που έγινε η επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο φοβηθήκαμε πολύ, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις».

«Η πτήση ήταν να φύγει στις 11 το πρωί»

Συγγενείς των επιβατών περίμεναν για ώρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις.



Όπως δήλωσε συγγενής επιβάτη, «η πτήση ήταν να φύγει στις 11 το πρωί και τελικά αναχώρησε στις 4 το απόγευμα. Υπήρχε ανησυχία γιατί έγινε πλήγμα στο αεροδρόμιο. Το ερώτημα ήταν αν τελικά θα πετάξει ή όχι. Δεν είναι εύκολο ψυχολογικά για τους ανθρώπους που το έζησαν».

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο και οι επιπτώσεις στα ταξίδια

Η νέα πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις αερομεταφορές και στα ταξίδια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.



Αεροπορικές εταιρείες επανεξετάζουν δρομολόγια, ενώ αρκετοί ταξιδιώτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πιθανά μέτωπα σύγκρουσης.



Η πτήση που έφτασε το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα αποτελεί μία από τις πρώτες μαζικές επιστροφές Ελλήνων πολιτών μετά την έναρξη της κρίσης.