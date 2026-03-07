Μαρέβα Μητσοτάκη: Ξέσπασμα για τα fake news περί ιδιωτικού jet της κόρης της από το Ντουμπάι

Την αντίδραση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Σοφία Μητσοτάκη παρουσιάζονταν να έχει επιστρέψει από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε σχετική ανάρτηση της κόρης της - η οποία έκανε λόγο για «ξεφτίλα χωρίς όρια» - γράφοντας «fake news, ντροπή», συνοδεύοντας το σχόλιο με δύο χαρακτηριστικά emojis.

Οργισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη

Η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, απαντά με οργή σε δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στα social media και τη θέλει να επιστρέφει από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος – όπως ισχυρίζεται το δημοσίευμα – 50.000 ευρώ που θα πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι.



Με ανάρτησή της καταγγέλλει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, κάνοντας λόγο για ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται με μεγάλη ευκολία στο διαδίκτυο. Όπως επισημαίνει, δεν ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στη χώρα.



Διευκρινίζει μάλιστα ότι επρόκειτο για την πέμπτη κατά σειρά πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή και όχι για κάποια ειδική μεταφορά.



Στο μήνυμά της εκφράζει έντονη αγανάκτηση για τα δημοσιεύματα που – όπως λέει – διακινούν ανυπόστατες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι εάν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχε ήδη κινηθεί νομικά. «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», καταλήγει.

Σε ανάρτησή του ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης έκανε λόγο για «αλητεία».

«Φαίνεται πως για κάποιους η αλητεία έχει γίνει επάγγελμα. Προσπαθούν να κάθε τρόπο να «ποτίσουν» με ψεύδη και μίσος την κοινωνία. Χτυπούν οικογένειες και παιδιά. Μια λέξη μόνο: Ντροπή.