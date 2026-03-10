Ψηφιακή ασπίδα κατά των fake news: Τι είναι το Global Media Center που ενεργοποιεί η Ελλάδα

Στη δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού βραχίονα για την αντιμετώπιση της διεθνούς παραπληροφόρησης και των Fake News προχωρά η Ελλάδα, με την ενεργοποίηση του Global Media Center (GMC) την 1η Απριλίου 2026. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο «Athens Alitheia Forum», υπογραμμίζοντας ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί πλέον την τέταρτη παγκόσμια απειλή, μετά τις ένοπλες συγκρούσεις και την κλιματική κρίση.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Global Media Center

Το Global Media Center αποτελεί μια εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός ελέγχου και «αποκάθαρσης» της πληροφορίας που αφορά την Ελλάδα στη διεθνή αρένα. Η λειτουργία του βασίζεται σε τρεις διακριτούς άξονες:

-Συλλογή Πληροφοριών: Συγκέντρωση ειδήσεων και αναφορών από όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως σε πραγματικό χρόνο.

-Τεκμηρίωση Ακεραιότητας: Επεξεργασία της πληροφορίας για τον εντοπισμό της ακριβούς προέλευσής της και τη διαπίστωση της αξιοπιστίας της.

-Επιχειρησιακή Αντίδραση: Διαμόρφωση και εισήγηση συγκεκριμένων δράσεων Δημόσιας Διπλωματίας για την άμεση αντίκρουση ψευδών ισχυρισμών που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν διεθνείς κρίσεις.

Χρηματοδότηση και σκοπιμότητα

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), εντασσόμενο στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η ανάγκη για το Global Media Center προέκυψε από το γεγονός ότι οι μηχανισμοί χειραγώγησης της αλήθειας μέσω αλγορίθμων έχουν πλέον γεωμετρικά μεγαλύτερη επιδραστικότητα από την απλή είδηση, καθιστώντας τα fake news μια σύγχρονη μορφή υβριδικού πολέμου.

Το «τίμημα» της τεχνολογίας και η ψηφιακή παιδεία

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι ο χρόνος παραγωγής μιας ψευδούς είδησης από ειδικούς δεν ξεπερνά τα 15-30 δευτερόλεπτα, ενώ το «αποτύπωμά» της στη συλλογική συνείδηση μπορεί να αλλοιώσει δημοκρατικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές.

Παρά τη λειτουργία του τεχνικού «αντισώματος» του GMC, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τη διαμόρφωση μιας νέας ψηφιακής παιδείας στους πολίτες, καθώς η συνειδητή παραπληροφόρηση τείνει να γίνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της εποχής της «μετα-αλήθειας».