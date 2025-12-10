Νοσοκομεία «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα»: «Fake news» στα social media τα περί εγκαταλελειμμένων μωρών

Τα Νοσοκομεία «Έλενα Βενιζέλου» – «Αλεξάνδρα» διέψευσαν με επίσημη ανακοίνωση διάφορα «fake news» που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρουν πως διαθέτει «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» διευκρινίζοντας ότι τα βρέφη δεν παραμένουν στις δομές του πέρα από ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων διαδικασιών που προβλέπει το πρωτόκολλο.

Η παρέμβαση αυτή ήρθε ως απάντηση σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κάνουν λόγο για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για δήθεν εγκαταλελειμμένα μωρά που υποτίθεται πως «φιλοξενούνται» σε ειδική πτέρυγα του νοσοκομείου.

«Η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι ουδέποτε λειτούργησε κάποια «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» στο συγκεκριμένο ίδρυμα και ότι, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κανένας λόγος συγκέντρωσης υλικών για μια ανύπαρκτη δομή. Παράλληλα τονίζεται ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις, όσο καλοπροαίρετα κι αν διακινούνται από χρήστες που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, τελικά παραπλανούν το κοινό και αδικούν το έργο που επιτελούν τόσο οι νεογνολογικές μονάδες όσο και οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου.

«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» και προφανώς καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των “«fake» αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα Νοσοκομεία μας και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες», καταλήγει η ανακοίνωση.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ