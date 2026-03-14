Axios: Ο Μακρόν προτείνει την αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο για να τερματιστεί ο πόλεμος

Πρόταση-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο φέρεται να έχει καταρτίσει η γαλλική κυβέρνηση, η οποία -σύμφωνα με το Axios και τρεις πηγές με γνώση των λεπτομερειών- περιλαμβάνει έναν όρο που θα αποτελούσε ιστορική τομή: η Βηρυτός να προχωρήσει σε αναγνώριση του Ισραήλ.

Το σχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση από Ισραήλ και ΗΠΑ, την ώρα που το Τελ Αβίβ -κατά τους ίδιους ισχυρισμούς- εξετάζει σημαντική διεύρυνση της χερσαίας επιχείρησής του με στόχο την κατάληψη της περιοχής νότια του ποταμού Λιτάνι και τη διάλυση της στρατιωτικής υποδομής της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η λιβανική κυβέρνηση έχει ήδη δεχθεί το γαλλικό πλαίσιο ως βάση συνομιλιών, εκφράζοντας φόβους ότι η νέα φάση της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη καταστροφή στη χώρα.

Πολιτική διακήρυξη σε έναν μήνα – Συνομιλίες στο Παρίσι

Η πρόταση προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια «πολιτική διακήρυξη» που θα πρέπει να συμφωνηθεί μέσα σε έναν μήνα, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας και με επιθυμητό τόπο διεξαγωγής το Παρίσι.

Στον πυρήνα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, περιλαμβάνονται:

Αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο και δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας/εδαφικής ακεραιότητας.

Επαναβεβαίωση της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αποτέλεσε το πλαίσιο λήξης του πολέμου του 2006, με αναφορά στην ανάγκη αποτροπής ένοπλης δράσης μη κρατικών σχηματισμών.

Δέσμευση της Βηρυτού να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από λιβανικό έδαφος και να προωθήσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και απαγόρευσης της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Αναδιάταξη του λιβανικού στρατού και μηχανισμός εποπτείας

Στο επιχειρησιακό σκέλος, το σχέδιο προβλέπει:

Αναδιάταξη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων νότια του Λιτάνι.

Αποχώρηση του Ισραήλ εντός ενός μήνα από περιοχές που έχει καταλάβει μετά την έναρξη του νέου πολέμου (σύμφωνα με το δημοσίευμα).

Χρήση του υφιστάμενου μηχανισμού παρακολούθησης υπό αμερικανική ηγεσία για παραβιάσεις/άμεσες απειλές.

Ρόλο επιβεβαίωσης για την UNIFIL στον αφοπλισμό νότια του Λιτάνι, με επέκταση εποπτείας σε πανλιβανικό επίπεδο μέσω διεθνούς σχήματος με εντολή ΟΗΕ (όπως περιγράφεται στο σχέδιο).

Προς συμφωνία «μη επίθεσης» και τέλος του πολέμου;

Η δεύτερη φάση του γαλλικού πλαισίου, σύμφωνα με το Axios, προβλέπει ότι ο Λίβανος θα δηλώσει ετοιμότητα για διαπραγμάτευση μόνιμης συμφωνίας μη επίθεσης με το Ισραήλ, η οποία θα υπογραφόταν εντός δύο μηνών και θα τερμάτιζε την επίσημη κατάσταση πολέμου που υφίσταται από το 1948.

Στη συνέχεια, προβλέπεται αποχώρηση του Ισραήλ από πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο (τις οποίες, κατά τις πηγές, ελέγχει από τον Νοέμβριο του 2024), ενώ η τελική φάση στοχεύει σε οριοθέτηση συνόρων Ισραήλ–Λιβάνου και Λιβάνου–Συρίας έως το τέλος του 2026.

Οι πολιτικές διεργασίες σε Βηρυτό και Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έχει ήδη συγκροτήσει διαπραγματευτική ομάδα. Από την ισραηλινή πλευρά, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να ανέθεσε τον χειρισμό του «φακέλου Λίβανος» στον Ρον Ντέρμερ, ο οποίος αναμένεται να έχει και τον ρόλο επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ, εφόσον ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες.

Ωστόσο, το Axios σημειώνει ότι δεν είναι σαφές ποιος έχει αυτή τη στιγμή την κεντρική ευθύνη του ζητήματος στην αμερικανική κυβέρνηση, γεγονός που – κατά τις εκτιμήσεις αξιωματούχων – μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο: μια συμφωνία θεωρείται δύσκολη χωρίς ισχυρή αμερικανική διαμεσολάβηση.