«Αφοπλίστε τη Χεζμπολάχ»: Δείτε τον ισραηλινό στρατό να πετά φυλλάδια πάνω από τη Βηρυτό - Βίντεο

Μέρος των πολεμικών επιχειρήσεων όλων των πλευρών στη νέα σύρραξη που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, είναι και η προπαγάνδα. Μία από τις πιο παραδοσιακές μορφές της είναι η ρίψη φυλλαδίων και χάρτινων μηνυμάτων στο αντίπαλο στρατόπεδο, ώστε να καμφθεί το ηθικό του εχθρού ή οι άμαχοι να αποστασιοποιηθούν από όσους πολεμούν.

Αυτό κάνει και ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να αποσύρουν κάθε στήριξη στην φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει ένα «σμήνος» από φυλλάδια να εκτοξεύονται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

BREAKING:



The Israeli Air Force dropped leaflets in Beirut a short while ago, calling on civilians to act against Hezbollah:



"You must disarm Hezbollah, Iran's shield. Lebanon is your decision, not someone else's.



"Not someone else's. Stability isn't just a word. For every… — Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2026

«Μην γίνετε λεία της Χεζμπολάχ»



Τα μηνύματα απευθύνονται στους πολίτες και σύμφωνα με πληροφορίες του Visegrad24, αναφέρουν:

«Πρέπει να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ, την ασπίδα του Ιράν.

Ο Λίβανος είναι δική σας απόφαση, όχι κάποιου άλλου.

Όχι κάποιου άλλου. Η σταθερότητα δεν είναι απλώς μια λέξη. Για κάθε Λιβανέζο, η γη σας είναι δική σας. Μην την αφήσετε να γίνει εύκολη λεία για τα όπλα της ιρανικής Χεζμπολάχ.

Η Μονάδα 504 εργάζεται για να διασφαλίσει το μέλλον του Λιβάνου και του λαού του, πιστεύοντας στην αρχή: ‘Αν ο γείτονάς σου είναι καλά, είσαι κι εσύ καλά’.

Αν θέλετε να είστε μέρος της πραγματικής αλλαγής και να συμβάλετε στην ευημερία και την προστασία της χώρας σας, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε».