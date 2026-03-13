Τουρκικές πηγές για ιρανικό πύραυλο: Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, δεν θα δείξουμε απεριόριστη ανοχή

Συναγερμός, σήμανε στα Άδανα της Τουρκίας, καθώς τα ξημερώματα αναχαιτίστηκε ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την νατοϊκή βάση Ιντζιρλίκ.

Τουρκικές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία αναφέρουν ότι η πρόσφατη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την Τουρκία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με επιθέσεις που έχουν καταγραφεί σε άλλες χώρες της περιοχής του Κόλπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μοτίβο των επιθέσεων δεν είχε την ίδια ένταση με εκείνο που παρατηρείται σε άλλες χώρες της περιοχής. Επιπλέον, δεν καταγράφηκαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή ζημιές σε περιουσίες, ενώ και οι τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύγκρουση και επιδιώκει να μην εμπλακεί στον πόλεμο. Τουρκικοί κύκλοι τονίζουν ότι η χώρα τηρεί επιφυλακτική στάση, με στόχο να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει διαβιβαστεί σαφές μήνυμα προς την ιρανική πλευρά για τον άμεσο εντοπισμό των υπευθύνων της επίθεσης και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ωστόσο, τουρκικές πηγές επισημαίνουν ότι η προσεκτική στάση της Άγκυρας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απεριόριστη ανοχή. Όπως σημειώνεται, η Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη αποτρεπτική ισχύ για να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε μέτρα απάντησης ή κυρώσεων.