Άγκυρα για τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο: «Λαμβάνουμε μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή»

Ανακοίνωση σε αυστηρούς τόνους εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σχετικά με τον βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν, που εξουδετερώθηκε. Όπως σημειώνει: «Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς καμία καθυστέρηση απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τη σχετική χώρα προκειμένου να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί, Παρασκευή 13 Μαρτίου, σήμανε συναγερμός στη γείτονα καθώς τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ένας τρίτος ιρανικός πύραυλος, που στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στα Άδανα, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας.

Ειδικότερα, προκλήθηκε αναστάτωση σε Άδανα και Μπάτμαν, όταν ήχησαν σειρήνες. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν αρχικά, στα Άδανα διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί κατάστασης συναγερμού στη βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ σειρήνες ακούστηκαν και στην περιοχή του αεροδρομίου του Μπάτμαν, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους πολίτες.