Σκληρή προειδοποίηση Ερντογάν: «Όποιος απλώσει το χέρι του στην Τουρκία θα καεί»

Σε σκληρούς τόνους απάντησε ο Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιεύματα και σχόλια που εμφανίζονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης σχετικά με την Τουρκία, την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP, υποστήριξε ότι ορισμένοι κύκλοι, μεταξύ των οποίων πρώην στελέχη του Ισραήλ αλλά και πρόσωπα που χαρακτήρισε «μισθωμένα μολύβια», προωθούν ισχυρισμούς σε βάρος της Άγκυρας.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τον σκοπό και τον στόχο αυτών των δημοσιευμάτων που εμφανίζονται ταυτόχρονα στα διεθνή μέσα, σαν να πατήθηκε ένα κουμπί», δήλωσε, κάνοντας λόγο για εκστρατείες που όπως υποστήριξε οργανώνονται από «εχθρικά λόμπι».

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί από τέτοιες κινήσεις και δεν θα εγκαταλείψει την ψυχραιμία της. Παράλληλα υπογράμμισε ότι όποιος θέλει να κατανοήσει τον χαρακτήρα της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους θα πρέπει, όπως είπε, να κοιτάξει την Κύπρο, τον τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και τη μάχη της Καλλίπολης.

«Όποιος απλώσει το χέρι του στην Τουρκία θα καεί»

Παράλληλα σε ιδιαίτερα έντονο ύφος έστειλε μήνυμα προς όσους όπως είπε απειλούν τη χώρα του.

«Όσοι απλώσουν το χέρι τους στην Τουρκία θα καεί το χέρι τους. Όσοι απλώσουν τη γλώσσα τους στην Τουρκία θα καεί η γλώσσα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει εντάσεις ούτε «περιπέτειες», επισημαίνοντας ότι στηρίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όπως σημείωσε, στόχος της Τουρκίας είναι να επικρατήσει το συντομότερο δυνατό μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η οποία «έχει κουραστεί από τους πολέμους».

Τέλος, ανέφερε ότι η Τουρκία υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με τη Συρία και το Ιράκ, ενώ σήμερα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, του Λιβάνου και άλλων κρατών.

«Δεν έχουμε βλέψεις στην κυριαρχία καμίας χώρας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να απαντήσει σε όποιον απειλήσει την κυριαρχία ή τα εδάφη της.