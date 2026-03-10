Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο - Αναχαιτίστηκαν αεροσκάφος και drone
Νέες τουρκικές παραβιάσεις καταγράφηκαν την Τρίτη (10/3) στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, την ώρα που η Μέση Ανατολή «φλέγεται» από τον πόλεμο στο Ιράν.
Αναλυτικά
Ειδικότερα, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος (CN-235) και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησαν τρεις παραβάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Μάλιστα, το CN-235 πραγματοποίησε 6 παραβιάσεις.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.