Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: 15 παραβιάσεις κατά τη διάρκεια τουρκικής άσκησης

Τέσσερις παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν τη Μεγάλη Δευτέρα 06/04 σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τουρκική άσκηση.

Αναλυτικά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκαν 9 παραβάσεις συνολικά, μία από το CN-235 και 8 από τα UAV.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 15 παραβιάσεις. Ειδικότερα, 6 από το CN-235, 4 από το ATR-72 και 5 από τα UAV.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.