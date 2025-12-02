Νέες προκλήσεις από Άγκυρα με επίθεση σε Δένδια: «Σε μια σύγκρουση θα έχαναν νησιά σε μια ημέρα»

Τη σκυτάλη από την εφημερίδα Hurriyet, η οποία κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ότι απειλεί την Τουρκία, παίρνει σήμερα, Τρίτη (2/12) η εφημερίδα Milliyet, η οποία βάλλει κατά της Ελλάδας σημειώνοντας ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες με την ενίσχυση της άμυνας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αφορμή αποτελεί η πρόσφατη δήλωση του Έλληνα υπουργού Άμυνας, ο οποίος ανέφερε ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει το Αιγαίο με «κινητούς πυραύλους κατανεμημένους σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες νησιά», τονίζοντας ότι «η θάλασσα θα προστατεύεται από την ξηρά».

Milliyet

Κατηγορίες περί παραβίασης διεθνών συμφωνιών

Η Milliyet υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός των νησιών παραβιάζει:

την Απόφαση των Έξι Δυνάμεων του 1914,

τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923,

τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν αποστρατιωτικοποίηση συγκεκριμένων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι οι παραβιάσεις «ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960».

«Σε μια σύγκρουση θα έχαναν νησιά μέσα σε 24 ώρες»

Η εφημερίδα παραθέτει δηλώσεις Τούρκων διπλωματών και ακαδημαϊκών οι οποίοι συντηρούν υψηλούς τόνους, βάζοντας στο τραπέζι σενάρια πολέμου αλλά και αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου.

Ο πρώην Τούρκος πρέσβης Ουλούτς Οζούλκερ χαρακτηρίζει τις ελληνικές κινήσεις «εχθρικές» και υποστηρίζει ότι, σε πιθανή σύγκρουση, «η Ελλάδα θα έχανε τα κοντινά νησιά μέσα σε 24 ώρες».

Με τη σειρά του ο καθηγητής νομικής Γιουτζέλ Ατζέρ υποστηρίζει ότι η συνέχιση του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της κυριαρχίας ορισμένων νησιών που κατονομάζονται στη Συνθήκη της Λωζάννης.