Τουρκία - Υπουργείο Άμυνας για Δένδια: Βλάπτει τη θετική ατμόσφαιρα- Έτοιμοι για κάθε απειλή

Την ενόχληση τους για το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο Νίκος Δενδιας εξέφρασαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
«Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο» υπενθυμίζει με κάθε τρόπο ο Ν. Δένδιας
Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια ως παρεμβάσεις που αντιβαίνουν σε διεθνείς συμφωνίες και βλάπτουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα σε ελληνική και τουρκική ηγεσία.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι οι τουρκικές Ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την χώρα.

«Οι ενέργειες και οι δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση από ορισμένους Έλληνες αξιωματούχους, καθώς και οι φανταστικές δηλώσεις που αντιβαίνουν σε διεθνείς συμφωνίες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί βάσει της συμφωνίας μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χώρα μας».

