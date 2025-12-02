Ξέφυγαν οι Τούρκοι: «Τρολ του διαδικτύου ο Δένδιας, θέλει να γίνει πρωθυπουργός» λέει ο Ομέρ Τσελίκ

Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις στην Τουρκία σε βάρος του Νίκου Δένδια μετά από τις ανακοινώσεις για το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας.



Ο Ομέρ Τσελίκ πήρε τη σκυτάλη από τον τουρκικό τύπο και επιτέθηκε εναντίον του Έλληνα υπουργού Άμυνας χαρακτηρίζοντας τον ως "τρόλ" που οι δηλώσεις του δεν είχαν ποτέ σχέση με την διπλωματία.



Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό ότι όλες οι δραστηριότητες του εμπεριέχουν «αντιτουρκικά αισθήματα έχοντας στόχο να γίνει πρωθυπουργός.»



Ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχολίασε επίσης ότι ο εξοπλισμός των νησιών είναι λάθος κίνηση, προσθέτοντας ότι η Τουρκία στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη διπλωματία.



«Γνωρίζουμε τον Δένδια από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί καθόταν ως τρολ του διαδικτύου. Οι δηλώσεις του δεν είχαν καμία σχέση με τη διπλωματία. Έλεγαν: «Παίζει εσωτερική πολιτική· θέλει να γίνει πρωθυπουργός».



Αυτά τα πράγματα δεν θα βλάψουν την Τουρκία. Είναι επίσης άδικο για τον ελληνικό λαό. Βασίζει όλες τις δραστηριότητές του σε αντιτουρκικά αισθήματα. Η πολιτική ικανότητα απαιτεί τη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων . Η δήλωση «Θα εξοπλίσουμε περισσότερο τα νησιά» είναι λάθος. Είναι επίσης λάθος να κλιμακώνονται οι εντάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί τόσες πολλές συγκρούσεις. Όλοι πρέπει να δεσμευτούν για τον τερματισμό των πολέμων.



Δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την πολιτική μας ατζέντα με βάση κάποιον που έχει υπουργική θέση. Αυτό είναι κάτι που θα κλιμακώσει τις εντάσεις στη Μεσόγειο. Δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά της Ελλάδας. Τέτοια πράγματα είναι εγγενή στην ελληνική πολιτική. Στο τέλος της ημέρας, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη διπλωματία και να κάνουμε αμοιβαία βήματα».

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα μεγάλων τουρκικών εφημερίδων οι οποίες στοχοποίησαν τον Νίκο Δένδια με αφορμή τις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει το Αιγαίο.