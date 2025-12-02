Μεγάλος καημός των Τούρκων με τον Δένδια

Κανείς δεν έχασε το ύπνο του από τις «κορώνες» των Τούρκων και τη νέα επίθεση των ΜΜΕ της γειτονικής χώρας στο Νίκο Δένδια.

Συνηθισμένος ο καπετάνιος από φουρτούνες άλλωστε. Και γιατί; Διότι η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά της στην άμυνα, υπερασπιζόμενη την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Δηλαδή- και με απλά λόγια -η Άγκυρα είναι είτε συνέχεια παραπονούμενη είτε σε ένα καθεστώς επιθετικότητας και απειλών με «Γαλάζιες Πατρίδες», με αντιδράσεις στον ελληνικό και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ενώ επιμένει σε μια προκλητική φρασεολογία του στυλ, «τίποτε χωρίς εμάς»....

Αυτό πάντως που είναι σίγουρο, είναι πως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, και το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους, φέρνει εκνευρισμό στην άλλα όχθη του Αιγαίου που ο καημός είναι μεγάλος για τον Δένδια.