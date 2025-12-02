«Στο ΠΑΣΟΚ μας χρειαζόταν ένας Τσίπρας» - Ανέλπιστη εικόνα συσπείρωσης στη Χαριλάου Τρικούπη

«Τελικά, στο ΠΑΣΟΚ μας χρειαζόταν ένας Αλέξης Τσίπρας».

Η φράση αυτή κορυφαίου στελέχους προς το flash.gr ηχεί παρεξηγήσιμη, εκτός αν διαβαστεί σωστά... Γιατί το νόημά της θα αποδοθεί λανθασμένα αν θεωρηθεί ότι αποτελεί εγκώμιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Ακριβώς, το αντίθετο.

Ο συνομιλητής μας ήθελε να υπογραμμίσει με τρόπο παιγνιώδη και ολίγον αινιγματικό ότι η ενεργός επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, έχει καταφέρει κάτι ακατόρθωτο μέχρι πρόσφατα στην Χαριλάου Τρικούπη. Την επίτευξη συνθηκών αυξημένης ενότητας και συσπείρωσης. Λόγω αντανακλαστικών; Λόγω συγκυρίας (μήπως ξεκολλήσει η βελόνα των δημοσκοπήσεων;) Λόγω αναθεώρησης της στάσης ορισμένων; Όλα μαζί; Αυτό δεν μπορεί ουδείς να το απαντήσει με σιγουριά.

Με μια εξαίρεση: Το σπάσιμο της συμμαχίας Δούκα – Χριστοδουλάκη και τον εσωκομματικό εμφύλιο μεταξύ των δύο στρατοπέδων και πάλι με επίκεντρο (τα αίτια είναι σίγουρα βαθύτερα) τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντί του.

Κατά τα λοιπά, αυτό που συμβαίνει -τουλάχιστον φαινομενικά και σε επίπεδο εντυπώσεων- είχαν καιρό να το ζήσουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματά τους ή δεν υπάρχει υποβόσκουσα ανησυχία, αλλά η εικόνα προς τα έξω βγάζει κάτι ενωτικό. Τα παραδείγματα το τελευταίο διάστημα ουκ ολίγα:

Το ΠΑΣΟΚ δεν πάει στο «Παλλάς»

Καταρχάς σήμερα, οι Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θα μιλήσουν με διαφορά δέκα λεπτών, πρώτα ο δήμαρχος Αθηναίων και μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ημερίδα που διοργανώνει η Χαριλάου Τρικούπη με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη του ΤΕΕ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική. Πριν μία εβδομάδα και πάλι οι κ.κ. Ανδρουλάκης (μέσω βίντεο) και Δούκας μίλησαν μαζί στην ίδια εκδήλωση για την κλιματική κρίση.

Αύριο Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ δεν πάει Παλλάς για την «Ιθάκη» αλλά διοργανώνει μερικά μέτρα πιο πέρα (Νίκης 4, Σύνταγμα) το «Παιδεία Youth Forum 2025», μια θεματική εκδήλωση με τίτλο: «Πανεπιστήμια, Προσβασιμότητα και Ειδική Αγωγή: Η Συμπερίληψη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπου κεντρική ομιλήτρια θα είναι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού και πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Το πρόπερασμένο Σαββατοκύριακο, οι Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι κορυφαίοι συνυπήρξαν στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα, ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα κάτι παρόμοιο καταγράφηκε στην ημερίδα στη Λάρισα για τον πρωτογενή τομέα.

Από τον ίδιο καμβά δεν μπορεί να παραλειφθεί η κοινή εκδήλωση για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα, που πραγματοποίησαν οι «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου μέσω Δήμου Αθηναίων και Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση... Κι επίσης, η ομόθυμη σφοδρή αντίδραση όλων των πτερύγων όσα έγραψε στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματα.

Σηματοδοτούν κάτι ενόψει συνεδρίου ή ενόψει εκλογών όλα αυτά τα εσχάτως ενωμένα κομμάτια του πράσινου παζλ που η βάση έχει συνηθίσει να βλέπει διάσπαρτα και λάθος τοποθετημένα; Όπως λέει και το τραγούδι των Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Δήμητρας Γαλάνη, «θα φανεί στο χειροκρότημα».